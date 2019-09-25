Eskişehir atölyesinde kişiye özel tasarladığı bendirleri dünyaya satıyor-2
15 dakika önce
ESKİŞEHİR Atölyesinde kişiye özel tasarladığı bendirleri dünyaya satıyor-2.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:53 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR Atölyesinde kişiye özel tasarladığı bendirleri dünyaya satıyor-2
Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan Ahmet Kaya'nın şarkısını paylaştı Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Uysal: Enflasyondaki iyileşme sürecek Son dakika: Mevzuata aykırı ürün satışı yapan 3 bin 732 internet sitesine erişim engellenecek Putin'in Erdoğan'a ısmarladığı dondurma ihraç edilecek