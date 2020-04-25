ESKİŞEHİR AYNI GÜN YAKALANDIĞINI ÖĞRENDİĞİ KORONAVİRÜSÜ YENDİ, LÖSEMİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR AYNI GÜN YAKALANDIĞINI ÖĞRENDİĞİ KORONAVİRÜSÜ YENDİ, LÖSEMİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR - Son Dakika

ESKİŞEHİR AYNI GÜN YAKALANDIĞINI ÖĞRENDİĞİ KORONAVİRÜSÜ YENDİ, LÖSEMİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de, yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede hem lösemi, hem de koronavirüs teşhisi konulan Necdet Çelen (37), koronavirüs tedavisi sonrası hastaneden taburcu edildi.

ESKİŞEHİR'de, yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede hem lösemi, hem de koronavirüs teşhisi konulan Necdet Çelen (37), koronavirüs tedavisi sonrası hastaneden taburcu edildi. Lösemi tedavisi devam eden Çelen, "Covid 19'u yendim, lösemiyi de yeneceğim" dedi.

Özel bir şirkette satış temsilcisi olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Necdet Çelen, Mart ayının son günlerinde 2 gün süren yüksek ateş şikayetiyle Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Servis'ine gitti. Çelen'e burada yapılan tetkiklerde lösemi teşhisi konuldu. Daha sonra akciğerlerinde de lekeler görülmesi üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Çelen, hastanede tedaviye alındı. İki günü yoğun bakımda olmak üzere 17 gün hastanede kalan Çelen, koronavirüsü yenerek taburcu edildi.

'COVİD-19'U YENDİM, LÖSEMİYİ DE YENECEĞİM'

Hastaneden taburcu olduktan sonra evinde ailesiyle birlikte karantinaya devam eden Necdet Çelen, kendisine lösemi teşhisi konulduktan sonra hayatının bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçtiğini söyledi. Koronavirüs tedavisinin ardından lösemi tedavisine devam edildiğini belirten Çelen, "Mart'ın son günlerinde özellikle akşamları ateşim yükselmeye başladı. Daha öncesinde de halsizlik ve kilo kaybım vardı. Ateşim yükseldiği için eşimle birlikte şüphelendik. Eşimin de baskısıyla Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Servis'ine gittim. Orada kan alındı, akciğer röntgeni çekildi. Ateşim yüksek olduğu için serum taktılar. Aradan 2- 3 saat geçtikten sonra kan değerlerimde bir sıkıntı olduğundan dolayı tekrar kan aldılar. Acil doktoru yanıma gelip, 'sizin kan değerlerinde bir sıkıntı var. Lösemi olabilirsiniz' dedi. O anda başımdan kaynar sular indi. Hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Aynı zamanda ciğerlerimde leke olduğu için Covid-19'dan şüphelendiler" dedi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ BANA ÇOK DESTEK OLDU, MORAL VERDİ'

Lösemi ve koronavirüs tespitinin ardından hastaneye yatış yaptığını anlatan Çelen, bu süreçte ilaçlı tedaviye başlandığını belirterek, "Sağlık çalışanlarımız bana çok destek oldu, moral verdi. Kendi evimde gibi hissettim. Bu hastalığı yenmekte moral çok önemli. Ümidimi hiçbir zaman yitirmedim. Eşim, arkadaşlarım, akrabalarım çok destek oldular bu süreçte. Yatarken hiçbir sıkıntı yaşamadım, ama ayağa kalktığım zaman nefes darlığı ve çok öksürüğüm oluyordu. İki gün de yoğun bakımda kaldım. Değerlerim normale dönünce beni tekrar servise aldılar. 17 gün hastanede tedavim sürdü. İyileştim ve taburcu oldum. Lösemi tedavim için doktor kontrolü altındayım. İnşallah onu da yüksek moralle atlatıp, hayatıma sağlıklı mutlu ve huzurlu bir şekilde devam edeceğim. Covid-19'u yendim, lösemiyi de yeneceğim. Diğer hastalar da kesinlikle ümitlerini yitirmesinler. Her zaman moralli, umutlu olsunlar. Hayata bağlı kalsınlar. Çünkü bu hastalığı yenmenin en büyük desteği moral. Umudumuzu yitirmeyelim. Sağlığımız için kurallara uyalım. Temizliğe, hijyene dikkat edelim. En önemlisi evimizde kalalım" diye konuştu.

'NECDET ATLATTI, HERKES ATLATABİLİR'

Necdet Çelen'in eşi Derya Çelen (31), eşinin yoğun bakıma alındıktan sonra kendilerinin çok etkilendiklerini söyledi. Moralini yüksek tutan herkesin koronavirüsü atlatabileceğini anlatan Derya Çelen, "Evde çocuğumuz olduğu için eşim hastaneye tek başına gitti. Gece beni aradı ve kendisine lösemi teşhisi konulduğunu söyledi. O an inanamadım, yanlış teşhis olabileceğini düşündüm. Lösemiyi sindirmeye çalışırken sonrasında bir de Covid-19 testi pozitif çıktı. Necdet biraz karamsar bir insan olduğu için hem koronavirüs, hem de lösemi çıkınca atlatamayacağını düşündüm. Bize herkes çok destek oldu. 16 gün oğlumla birlikte evde yalnız kaldım. Bizde de virüs varsa başka birisine bulaştırmak istemedik. Necdet yoğun bakımda yatarken çok etkilendik. Ben de koku ve tat alamadığım için 2 defa test yaptırdım ama sonuçları negatif çıktı. Herkes moralini yüksek tutsun. Necdet, hem lösemi hem de koronavirüs teşhisi konulmuşken atlattı. Herkes atlatabilir. Evde kalın, kurallara uyalım" dedi.

ESKİŞEHİR AYNI GÜN YAKALANDIĞINI ÖĞRENDİĞİ KORONAVİRÜSÜ YENDİ, LÖSEMİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 11:39 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'den Türkiye'ye getirilen üniversite öğrencisi: Kendimi güvende hissettim PKK'nın Diyarbakır'da şehit ettiği işçinin, kızını terör örgütünden kurtardığı ortaya çıktı Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamayan kadın, ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı Bakırköy'de bir kişi, "Çantamda bomba var" diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizeler paylaştı Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi         
17:33
Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı         
17:28
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor         
17:11
Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti         
17:08
20 günde milyon dolarlar kazanan eski model Nastasia Urbano son görüntüsüyle şaşırttı 20 günde milyon dolarlar kazanan eski model Nastasia Urbano son görüntüsüyle şaşırttı         
16:57
İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı         
16:52
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu         
16:47
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti         
16:34
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti         
16:32
Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor         
16:20
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok         
16:20
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak         
15:52
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim         
15:48
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketine katılanların %48'i "Hayır" yanıtını verdi         
15:42
Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak         
15:42
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı         
15:40
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı         
15:31
Milyonlar onu izledi! Avustralyalı maceraperest, toprağın altına girdi ve dev yengeç çıkardı Milyonlar onu izledi! Avustralyalı maceraperest, toprağın altına girdi ve dev yengeç çıkardı         
15:24
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak         
15:13
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı         
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizeler paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizeler paylaştı         
14:49
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu         
14:48
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi         
14:44
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez         
14:22
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı         
14:12
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı         
14:12
Bakırköy'de bir kişi, Bakırköy'de bir kişi, "Çantamda bomba var" diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu         
14:10
Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım         
14:05
Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı         
13:48
Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2020 17:57:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ESKİŞEHİR AYNI GÜN YAKALANDIĞINI ÖĞRENDİĞİ KORONAVİRÜSÜ YENDİ, LÖSEMİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]