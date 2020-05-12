Son Dakika › Güncel › Eskişehir Bağları'nda 3 mahalle 6 sokak asfaltlandı - Son Dakika
Eskişehir Bağları'nda 3 mahalle 6 sokak asfaltlandı
6 saat önce
Melikgazi Belediyesi asfaltlama kapsamında ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.
Melikgazi Belediyesi asfaltlama kapsamında ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Eskişehir Bağları Bölgesine yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda yola sıcak asfalt serildi.
Osmanlı, Selçuklu ve Danışment Mahallesi 6 sokakta devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bir yandan korona ile mücadele ederken bir yandan da asfalt çalışmalarımız devam ediyor. En fazla asfaltı nisan ayında attık, mayıs ayında da devam ettireceğiz. Burada 3 mahalle 6 sokakta asfaltlama çalışması yapıldı. Bahar aylarında başlattığımız asfalt çalışmalarımıza korona günlerinde fırsattan istifade sokaklar boşken ara vermeden devam ediyoruz. İnşallah ekim ayına kadar da sürdüreceğiz. Dar ve ara sokaklarımızı ve yetişemediğimiz yerleri de yeni aldığımız finişer ile asfaltlıyoruz. İlçemizin her tarafını bir bütün kabul ediyoruz. Asfaltsız hiçbir sokak hiçbir cadde bırakmayıp vatandaşlarımızın en iyi şartlar altında yaşaması için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Altyapı, üstyapı çalışmalarıyla birlikte sosyal belediyecilik anlayışımızı vatandaşımıza hissettirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Melikgazimize hizmet yakışıyor, biz de layıkıyla halkımıza hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Yeni yollarımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 11:19 Kaynak: İHA
Son Dakika Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı ve ekibi Türkiye'ye 14 Mayıs'ta dönüyor Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı Milyoner'de yarışmacıya ter döktüren soru! Bütün jokerlerini kullandı Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı