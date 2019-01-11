Eskişehir Bahçeşehir Koleji'nden Sporda Büyük Başarı

Kayak Snowboard Eskişehir Şampiyonluğu, Masa Tenisi Yıldız Erkekler Özel Turnuva Eskişehir 2.ligi, Küçükler Eskişehir 4.lüğü, Basketbol Yıldız Kızlar ve Erkeklerde il 4.lüğü, Voleybol Yıldız Kızlarda Grup 3.lüğü derecelerini elde eden Eskişehir Bahçeşehir Koleji öğrencilerine okul yönetimi teşekkürlerini düzenledikleri organizasyonda sundu.

Okul Müdürü İbrahim Taşdemir; "sporun birleştirici gücünü kullanarak, centilmenlik ve paylaşım olgularını destekleyerek katıldığımız tüm turnuvalarda en iyi şekilde mücadele eden tüm öğrencilerimizi kutluyorum. 2. Dönemde düzenlenecek olan müsabakalarda da kurumumuzu en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığım öğrencilerimize de şimdiden başarılar diliyorum. Takımlarımızı müsabakalara hazırlayan özverili ve çalışkan Beden Egitimi Öğretmenlerimi de başarılarından dolayı kutluyorum." şeklinde konuştu.

Öğrenciler başarı belgelerini aldıktan sonra kesilen pastayla 1. Dönem müsabakalarında elde ettikleri başarıları kutladılar.