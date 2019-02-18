Eskişehir Bakan Koca 2 Yıldan Az Cezalarda Mahkumiyetle İlgili Çalışma Var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, valilik ziyaretinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi
'nde düzenlenen ambulans teslim törenine katıldı. Türkiye
'de açılan 9 şehir hastanesinden birinin Eskişehir'de olduğunu kaydeden Bakan Koca, hastanenin kısa sürede yüzde 82.2 doluluk oranına ulaştığını söyledi. Şehir hastanelerini bölgelerin sağlık üssü olarak planladıklarını anlatan Koca, Cumhurbaşkanımızın 'benim hayalim' dediği şehir hastanesinin bugüne kadar açılan 9 şehir hastanesinden Eskişehir'deki bugün hasta kabulüne başlamış oldu. Şehir hastanemizin toplam yatak sayısı 1048, kapalı alanı 333 bin metrekare ve 35 ameliyathanesi olan bir hastaneden bahsediyoruz. Şehir hastanemizde bugüne kadar, Ocak ayı itibariyle toplam doluluk oranı yüzde 82.2 oldu. Kısa bir zaman diliminde bu kadar kapasitenin dolmuş olması son derece önemli. Buradan şehir hastanelerinin fonksiyonu ile ilgili yer yer siyasi alanda yapılan tartışmalara da bir cevap olsun diye söylüyorum. Özellikle açıldığından bu yana hasta sayısı artan ve en son geçen ay 170 bin hasta sayısına ulaştığını söylemek istiyorum. Biz şehir hastanelerimizi bölgenin sağlık üssü olarak konumlandırmak istiyoruz. Yani hastanın bütün hizmetinin en son noktada yapılabilir olduğu, başka bir yere sevk edilmeyen bir konumlandırmayla bundan sonraki süreçte şekillendirelim istiyoruz. Fiziki yapısı yetmiyor, ileri teknoloji alt yapısıyla, insan kaynağıyla, branşlarıyla, yetkinliğiyle her geçen gün eksiklerini kapattığımız ve bölgenin bir sağlık üssü olarak konumlandırdığımız bir hastane olacak dedi.
'ÜCRETSİZ UÇAK VE UÇAK AMBULANSI OLAN TEK ÜLKEYİZ'
Türkiye'deki ambulans sayılarını arttırdıklarını belirten Sağlık Bakanı Koca, helikopter ve uçak ambulanslardan ücret almayan tek ülke olduğumuzu söyledi. Koca sözlerini söyle sürdürdü
Toplam ambulans sayımız biliyorsunuz 632'den bu süreçte 4 bin 910'a çıktı. Biz, yakın dönemde ihalesi yapılarak teslimi de yapılmış olan 800 tane ambulans temin ettik. 632 ambulans sayısının olduğu bir dönemden tek seferde 800 ambulansın alındığı dönemden bahsediyorum. Bu 800 ambulansın yarısı da 4x4 olmak üzere planlandı. Bugün ise ilk partinin Eskişehir'e verdiğimiz 10 ambulansın teslimi yapılıyor. Sadece ambulans değil. Dünyanın hiçbir yerinde uçak ambulans, helikopter ambulanslarıyla hastadan hiçbir ücret almadan ülkenin her tarafında ihtiyaç halinde bu transferi yapılabilir olduğu yetmiyor. Eskiden yurt dışına hasta gönderiliyordu. Bütün yıl boyunca, geçmiş dönemde hasta 25 kişi oldu. 25 kişi de ağırlıkla büyükelçilik, yurtdışında kalanlar oldu. Dışarıdan getirdiğimiz hastalarda bu süreçte ücret alınmadan oldu. Ağırlık olarak dışarıdan hastanın geldiği ülke de Suudi Arabistan
'dır. Özellikle Umre
ve hac dönemlerinde bu kadar yaygın helikopter ve uçak ambulanslarla vatandaştan ücret almadan hem ülke içinde hem dışında hem dışarıdan hasta gelişinde 82 milyonu düşünerek yapan tek ülkeyiz
Ambulans teslim töreninin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beraberindeki Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak
ve Ak Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı
ve Emine Nur Günay
ile birlikte hastaneyi gezdi. Diyaliz merkezinde hastaları ziyaret eden Bakan Koca, kırmızı karanfil ve havlu hediye etti. Bakan Koca daha sonra hastane yemekhanesinde SMA
hastaları ve down sedromlu hasta çocuklarla bir araya gelerek öğle yemeği yedi.