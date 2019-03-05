Son Dakika Haberleri: Eskişehir - Bakan Varank 25 Dekarlık Seracılık Yatırımları da 'Yatırım Teşviki'nden Faydalanacak Ek

Eskişehir - Bakan Varank 25 Dekarlık Seracılık Yatırımları da 'Yatırım Teşviki'nden Faydalanacak Ek

1 saat önce

Bakan Varank 25 dekarlık seracılık yatırımları da 'yatırım teşviki'nden faydalanacak (5) ek(Tür: Yurt)

Bakan Varank 25 dekarlık seracılık yatırımları da 'yatırım teşviki'nden faydalanacak (5) ek

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:50 Kaynak: DHA

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