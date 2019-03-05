Eskişehir - Bakan Varank 25 Dekarlık Seracılık Yatırımları da 'Yatırım Teşviki'nden Faydalanacak Ek
1 saat önce
Bakan Varank 25 dekarlık seracılık yatırımları da 'yatırım teşviki'nden faydalanacak (5) ek(Tür: Yurt)
Bakan Varank 25 dekarlık seracılık yatırımları da 'yatırım teşviki'nden faydalanacak (5) ek
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:50 Kaynak: DHA
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