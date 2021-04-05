ESKİŞEHİR - Bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Son Dakika

Eskişehir'de bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu

Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi Ercan Yattıkalkmaz, Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi darbeyi önleyen, darbecilere meydanları dar eden milletin, Türkiye'nin tarihinden vesayetin izlerini, yarınından muhtıra ve darbe fikrini söküp attığını söyledi.

Söz konusu açıklamanın silahlı kuvvetler bünyesinden vesayetçileri ayıklama, hainleri temizleme politikasının doğruluğunu teyit ettiğini aktaran Yattıkalkmaz, "Vesayet virüsünden kurtulamamış, ihanet zehrini damarlarından atamamış bir kısım mütekait askerin sözde beka endişesi kisvesiyle siyasete müdahale etme cüretleri, milletin gözünde ihanetin, akılsızlığın ve ahlaksızlığın göstergesidir." dedi.

Balıkesir Adliyesi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri bazı emekli amirallerin açıklamalarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Daha sonra STK temsilcileri adliyeye girerek açıklamayı yapan emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu.