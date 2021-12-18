Üye Girişi
Eskişehir barajlarındaki doluluk oranı kapasitenin altında kaldı - Son Dakika

Eskişehir barajlarındaki doluluk oranı kapasitenin altında kaldı

18.12.2021 11:05

Eskişehir'e içme suyu ve tarımsal sulama imkanı sağlayan barajlarda doluluk oranları, kapasitelerin çok altında seyrediyor.

Eskişehir'e içme suyu ve tarımsal sulama imkanı sağlayan barajlarda doluluk oranları, kapasitelerin çok altında seyrediyor.

DSİ'den alınan verilere göre Eskişehir'e içme suyu sağlayan Porsuk Barajı'nda su seviyesi aralık ayı itibariyle yüzde 34,8 oldu. Tarımsal sulamada kullanılan barajlardan Çatören'de yüzde 6,6, Kunduzlar Barajı'nda yüzde 15,2, Aşağı Kuzfındık Barajı'nda ise yüzde 2,3 doluluk ölçüldü.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Türe, AA muhabirine, yoğun sera gazı salınımı nedeniyle ortaya çıkan küresel ısınmanın iklim değişikliğine sebep olduğunu söyledi. İklim değişikliğinin kendisini en fazla kuraklık ya da aşırı yağış olarak gösterdiğini anlatan Türe, şöyle konuştu:

"Şu anda yaşadığımız olay, iklimin ritminin bozulmasıdır. En düşük sıcaklıklar bile geçmişe göre daha sıcak. Mevsim normalleri üzerinde yaşanan sıcaklıklar daha fazla arttı. Yağış oranlarının bölgelere göre değişmekle birlikte azaldığını görüyoruz. Yağışların ritminin de bozulması nedeniyle suyu yönetme konusunda alışkanlıklarımızı değiştirmek zorundayız."

Büyük kentlerdeki tüketimin artmasının yanı sıra tarımda tasarruflu sulama tekniklerinin kullanılmamasının da sorunu derinleştirdiğini aktaran Türe, barajlardaki doluluğun yanında yer altındaki suyu seviyelerinin de gerilediğine işaret etti.

"Su ayak izine dikkat etmemiz gerekiyor"

Prof. Dr. Türe, daha fazla tüketime rağmen aynı hızda yerine su konulamaması nedeniyle ekolojik su açığının meydana geldiğinin altını çizerek, "İnsanların, illerin ve ülkelerin bir bölgede tükettiği tatlı su miktarını ifade eden 'su ayak izine' dikkat etmemiz gerekiyor. Suyu ekosistemin bir parçası olarak görmek gerekiyor." ifadesini kullandı.

Su potansiyelinin doğru ölçülmesinin önemine değinen Türe, şunları kaydetti:

"Karbon ayak izi küçülmediği müddetçe daha az suya sahip olacağız ya da gereğinden fazla suyla karşı karşıya kalıp sel ve taşkınlar şeklindeki felaketleri yaşayacağız. Çocuklarımızdan yaşlılarımıza kadar herkesin su tüketimi bilinci, suyun değeri ve geleceği konusunda yeterli derecede bilgi sahibi olması gerekiyor. Kuraklığın yanı sıra insanların kurutacak şekilde su kullanımından vazgeçmesi gerekiyor."

Tarımsal faaliyetlerde ürün ve sulama teknolojileri seçiminin en doğru şekilde yapması gerektiğini vurgulayan Türe, her platformda suyun olabildiğince ekonomik kullanılmasının önemine dikkati çekti.

Eskişehir barajlarındaki doluluk oranı kapasitenin altında kaldı
Eskişehir barajlarındaki doluluk oranı kapasitenin altında kaldı
Eskişehir barajlarındaki doluluk oranı kapasitenin altında kaldı
Eskişehir barajlarındaki doluluk oranı kapasitenin altında kaldı
Eskişehir barajlarındaki doluluk oranı kapasitenin altında kaldı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Porsuk Barajı, Eskişehir, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir barajlarındaki doluluk oranı kapasitenin altında kaldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:15 Xavi'den yeni hamle: Kaptan Alba'nın yerine Galatasaray'ın eski yıldızını Barcelona'ya getiriyor
12:14 Evinin balkonunda bulunan asmadaki detayı fark eden adam öyle şaşırdı ki!
12:11 Rus oyuncu Türkiye'de kayboldu! Arkadaşları ilanlarla onu arıyor
12:04 Avustralya böcekler tarafından istila edildi! Biri hayalet gibi, diğeri ısırınca yumruk etkisi yapıyor
12:01 Koray Avcı'nın affedilmeyen gafı! Kendisini öven takipçisine "şu" dedi ve tepkiler art arda geldi
11:54 Milli Eğitim müfredata iklim değişikliğini ekledi! Seçmeli olacak dersi, Bakan duyurdu
11:44 Yeni asgari ücretle ne kadar kıdem tazminatı alacağınızı biliyor musunuz?
11:40 Beşiktaş taraftarı sabrının sınırında! Hoca gelmeyince sosyal medya ayağa kalktı
11:38 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2011'de Somali'ye yaptığımız ziyaret, Afrika kıtasının kaderini değiştirdi
11:29 Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi
TOGG'un yerli otomobil paylaşımı heyecanlandırdı: Saat 14.30 buluşalım TOGG'un yerli otomobil paylaşımı heyecanlandırdı: Saat 14.30 buluşalım         
12:17
Evinin balkonunda bulunan asmadaki detayı fark eden adam öyle şaşırdı ki! Evinin balkonunda bulunan asmadaki detayı fark eden adam öyle şaşırdı ki!         
12:14
Avustralya böcekler tarafından istila edildi! Biri hayalet gibi, diğeri ısırınca yumruk etkisi yapıyor Avustralya böcekler tarafından istila edildi! Biri hayalet gibi, diğeri ısırınca yumruk etkisi yapıyor         
12:04
Milli Eğitim müfredata iklim değişikliğini ekledi! Seçmeli olacak dersi, Bakan duyurdu Milli Eğitim müfredata iklim değişikliğini ekledi! Seçmeli olacak dersi, Bakan duyurdu         
11:54
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
Mardin'de çarşaflı soyguncu cinayeti! Kuyumcu soygun kurbanı oldu! Mardin'de çarşaflı soyguncu cinayeti! Kuyumcu soygun kurbanı oldu!         
09:54
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı! Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!         
17:31
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi         
16:54
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı         
16:34
Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu         
14:49
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 12:20:36. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir barajlarındaki doluluk oranı kapasitenin altında kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement