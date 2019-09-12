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Eskişehir Barosu'ndan yol uyarısı

14 dakika önce

Eskişehir Barosu, kentteki organize sanayi bölgelerinin birleştirilmesi amacı ile yapılması planlanan yolun çam koruluğundan geçirileceği haberlerinden endişe duyulduğu belirterek, "50 metre yan tarafında kayalık zemine sahip boş arazi bulunurken, yolun 3 kilometre boyunca çam koruluğun...

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Eskişehir Barosu, kentteki organize sanayi bölgelerinin birleştirilmesi amacı ile yapılması planlanan yolun çam koruluğundan geçirileceği haberlerinden endişe duyulduğu belirterek, "50 metre yan tarafında kayalık zemine sahip boş arazi bulunurken, yolun 3 kilometre boyunca çam koruluğun içinden geçirilmesi planlandığını ve bölgedeki birçok ağacın zarar göreceğini endişe ile öğrenmiş bulunmaktayız" diye açıklama yaptı.


Yapılan açıklamada, Eskişehir 1. Organize Sanayi Bölgesi ile yeni planlanan Eskişehir 2. Organize Sanayi Bölgesi'ni birleştirecek 60 metre genişliğinde bir yol için özel arazilerde kamulaştırma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Kamuoyuna ve basına yansıdığı şekliyle, yapılacak yolun planlandığı güzergahın hemen 50 metre yan tarafında kayalık zemine sahip boş arazi bulunurken; yolun 3 kilometre boyunca çam koruluğun içinden geçirilmesi planlandığını ve bölgedeki birçok ağacın zarar göreceğini endişe ile öğrenmiş bulunmaktayız. Son zamanlarda gerçekleşen doğa katliamları ülkemiz açısından endişe verici boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. Dünya, daha fazla nasıl yeşile sahip olabiliriz amacı ile çözüm yollarını araştırmaktayken, yol yapım çalışması adı altında bir tane ağacın bile zarar görmesi tüm Eskişehirlilerin ciğerini yakar. Sadece şehrimiz açısından değil, ülkemiz açısından da çevre dostu yaşam alanları ve sürdürülebilir enerji bilincini, ivedilikle ve kati surette, hayata geçirmek mecburiyetinde olduğumuzun bilincine ulaşmamız gerekmektedir.


Eskişehir Barosu olarak, ilgililerden, yol yapım çalışması devam ederken, acilen önlem alınmasını, ağaçlara zarar vermeden, bir çözüm belirlenerek, kamu vicdanının rahatlatılması gerekliliğini kamuoyuna saygıyla bildiririz" denildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:31 Kaynak: İHA
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