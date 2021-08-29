Eskişehir bayraklarla donatıldı - Son Dakika

Eskişehir Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatıldı.

Yarın 99'uncu yıl dönümü kutlanacak olan '30 Ağustos Zafer Bayramı' nedeniyle Eskişehir'de her yer Türk bayrakları ile donatıldı. Resmi kurumların yanı sıra esnaflarda tarihi gün için işletmelerinin camına Türk bayrağı astı. Vatandaşlarda evlerinin cam ve balkonlarına astıkları bayraklar ile Cumhuriyet tarihinin dönüm noktalarından biri olan büyük taarruzun zaferle sonuçlanması ve işgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmeye başlamasının yıl dönümün kutlamasına destek verdi. Asılan büyük Türk bayrakları şehrin her yerinde güzel görüntüler oluşturdu. - ESKİŞEHİR