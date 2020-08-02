ESKİŞEHİR BEDENSEL ENGELLİ ŞENAY, ÜÇÜNCÜ ÜNİVERSİTESİNİ BİTİRDİ - Son Dakika

ESKİŞEHİR BEDENSEL ENGELLİ ŞENAY, ÜÇÜNCÜ ÜNİVERSİTESİNİ BİTİRDİ

ESKİŞEHİR'de doğduktan 9 gün sonra geçirdiği ateşli havale sonucu belden aşağısı tutmayan Şenay Şide (43), okuma azmi ile çevresine ve engellilere örnek oluyor.

ESKİŞEHİR'de doğduktan 9 gün sonra geçirdiği ateşli havale sonucu belden aşağısı tutmayan Şenay Şide (43), okuma azmi ile çevresine ve engellilere örnek oluyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde İktisat, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümlerinin ardından Halka İlişkiler bölümünü de bitiren Şide, şimdi dördüncü üniversiteyi okumak için hazırlanıyor. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, başarı belgesi vererek tebrik ettiği Şenay Şide'nin azmiyle örnek olduğunu ifade ederek, 'Engelli, engelsiz herhangi bir insanoğlunun azminin de çok üzerinde bir azim örneği göstermiş. Çok tebrik ediyorum, Şenay hanımı herkese de örnek olmasını temenni ediyorumö dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Engelli Birimi'nde çalışan Şenay Şide, doğduktan 9 gün sonra geçirdiği ateşli havale sonucu belden aşağısı tutmamaya başladı. Tekerlekli sandalye ile ilk ve ortaokul eğitimi sırasında çektiği güçlüklere rağmen okuma azminden vazgeçmeyen Şenay Şide, örgün eğitimle liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavına girdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin iktisat bölümünü kazanan Şide, hemen ardından Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümünde eğitim alarak mezun oldu. İki yıl önce girdiği Halkla İlişkiler bölümünden de mezun olan bedensel engelli Şenay Şide, üç üniversite bitirmenin büyük mutluluğunu yaşadı.

'HALA İÇİMDE OKUMA İSTEĞİ VAR'

Hayatını tekerlekli sandalyede sürdürerek şuana kadar üç üniversite bitiren Şenay Şide, eğitim almaya devam etmek istediğini ve hala içinde okuma isteği olduğunu söyledi. Üç üniversite mezunu olmanın büyük mutluluğunu yaşadığını ifade eden Şide, 'İktisatla başladım, sonra Fotoğrafçılık ve Kameramanlığı okudum, en son da Halkla İlişkileri bitirerek noktayı koydum demiyorum okuyacağım daha. 4-5 olur inşallah. Bir şeyleri başarabilmenin verdiği mutluluğu yaşıyorum şu anda. Annemin bu konuda çok desteğini gördüm, ailem çok destek oldu. Liseyi bitirdiğimde okusam mı, okumasam mı diye tereddüt ettim ama sonra kendime dedim ki 'bir şeylere ulaşmanın yolu okumaktan geçiyor' Böyle olunca eğitim almaya ve okumaya karar verdim. Şuanda da iyi de yaptığımı düşünüyorumö dedi.

EĞİTİM SAYESİNDE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HAYATIM VAR

Bedensel engelli bir birey olarak üniversite bitirmenin hayatında çok şeyi değiştirdiğini ifade eden Şide, bu sayede hem bir çalışma hayatı, hem de sosyal bir hayatı olduğunu ifade etti. Kendisi gibi engelli olan bireylere tavsiyelerde bulunan Şenay Şide, 'Şu an bir çalışma hayatım var, okuduğum için sosyal hayatım var. Okumanın hayatıma vermiş olduğu çok büyük bir katkıyı şu an yaşıyorum. Engelliler evlerine kapanmasın. Evlerine kapandıkları zaman ne sosyal hayatları oluyor, ne de normal hayatları oluyor. O yüzden aktif olsunlar, her yerde gözükmeye çalışsınlar, kendilerini göstersinlerö diye konuştu.

REKTÖR ERDAL, TEBRİK ETTİ

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, üç üniversite bitirerek herkese örnek olan bedensel engelli Şenay Şide'yi makamında kabul ederek tebrik etti. Şide'ye gösterdiği azim örneği nedeniyle tebrik ederek başarı belgesi veren Prof. Dr. Erdal, 'Şenay hanımı içtenlikle kutluyorum. Gerçekten çok büyük bir başarı. Engelli, engelsiz herhangi bir insanoğlunun azminin de çok üzerinde bir azim örneği göstermiş. Çok tebrik ediyorum Şenay hanımı ve herkese de örnek olmasını temenni ediyorum. İktisat, fotoğrafçılık ve kameramanlık ve halkla ilişkiler gibi üçü de birbirinden farklı disiplinlerin altından kalkarak böyle güzel bir başarıya imza atması çok gurur verici. Kendisini gönülden tebrik ediyorum ve herkese örnek olmasını temenni ediyorumö dedi. Rektör Erdal, ayrıca Şide'nin yakasına Anadolu Üniversitesi'nin rozetini takarak çiçek verdi.

ESKİŞEHİR BEDENSEL ENGELLİ ŞENAY, ÜÇÜNCÜ ÜNİVERSİTESİNİ BİTİRDİ

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 08:27

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR BEDENSEL ENGELLİ ŞENAY, ÜÇÜNCÜ ÜNİVERSİTESİNİ BİTİRDİ - Son Dakika
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