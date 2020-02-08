Eskişehir beyaz gelinliği giydi - Son Dakika

Son günlerde yurdu etkisi altına alan kar yağışı, Eskişehir'i de beyaza bürüdü.



Eskişehir'de sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı, adeta şehrin üstünde beyaz bir örtü oluşturdu. Önlemlerini alan vatandaşlar şemsiyeleri ile kendilerini kar yağışından korurken, araçlar ise kontrollü bir şekilde trafikte seyretti. Meteorolojik verilere göre kar yağışının hafta boyunca aralıklı olarak devam edeceği öğrenildi.



"Hava güzel ama soğuk"



Sabah beyaz örtüyle karşılaşınca şaşırdığını ve kar görmeye pek alışkın olmadığını söyleyen Şanlıurfalı Baran Umut, "Sabah kalktığımızda bir anda kar yağışını görünce şaşırdım. Burada hava baya soğuk, alışkın değilim. Soğuğa dayanmaya çalışıyoruz. Şanlıurfa'da hiç kar yağmıyor. Kar görmeye alışkın değilim, hava güzel ama soğuk" diye konuştu.



Öte yandan, yetkililer, kar nedeniyle vatandaşları yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı uyardı. - ESKİŞEHİR