Eskişehir beyaz örtü ile uyandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir beyaz örtü ile uyandı - Son Dakika

Eskişehir beyaz örtü ile uyandı

6 saat önce

Eskişehir halkı, şehir merkezi ve birçok ilçesi gece başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle güne beyaz örtü ile uyandı.

Eskişehir beyaz örtü ile uyandı, System.String[]

Eskişehir halkı, şehir merkezi ve birçok ilçesi gece başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle güne beyaz örtü ile uyandı.


Gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı Eskişehir şehir merkezi ve ilçelerinde etkisini gösterdi. Kısa süre içerisinde 10 santimetreyi geçen kar yağışı il genelinde okulların tatil edilmesine de neden oldu. Sabah işletmelerini açan bir çok esnaf öncelikle dükkanlarının önünü temizlemekle başladı. Şehir merkezinde sabah saatlerinde ise işlerine gitmek isteyen çoğu vatandaş yollarda yaşanan trafik nedeniyle geç kaldı. Kar yağışına yakalanan bir çok sürücü yollarda kalırken, kar yağışının güzelliği ise bir çok vatandaş tarafından fotoğraflandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:05 Kaynak: İHA
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