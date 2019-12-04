Son Dakika Haberleri: Eskişehir beyaza büründü
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Eskişehir beyaza büründü

6 saat önce

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı adeta şehrin üstünde beyaz bir örtü oluşturdu.

Eskişehir beyaza büründü, System.String[]

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı adeta şehrin üstünde beyaz bir örtü oluşturdu.


Kış aylarının gelmesiyle ülke genelinde soğuyan havalar, Eskişehir'de de hissedildi. Meteorolojinin yaptığı uyarılarla kar yağışının geleceği bildirilirken, tüm yurtta gerekli önlemler alındı. Eskişehir'de de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı giderek etkisini arttırdı. Yüksek kesimlerde adeta beyaz bir örtü ile kaplanan sokaklarda, belediye ekipleri tarafından da çalışmalar başladı. Sokaklarda kar yağışından korunmak isteyen insanlar şemsiye ile dolaşırken, bazı vatandalar ise kapalı yerlere, duraklara sığındı. Akşama kadar aralıklar ile kar yağışının devam edeceği bildirilirken, yetkililer kar yağışından dolayı oluşabilecek olumsuzluklar konusunda vatandaşları uyardı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Sabah, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:43 Kaynak: İHA
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