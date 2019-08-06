ESKİŞEHİR BİRLİKTE YAŞADIĞINI KADINI ÖLDÜREN TACETTİN YAĞIZ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ESKİŞEHİR'de birlikte yaşadığı Ülviye İnce'yi (52), aralarında çıkan tartışma sonucu defalarca bıçaklayıp öldürdükten sonra aynı bıçakla intihar etmeye kalkışan Tacettin Yağız (42), tedavi edildiği hastaneden taburcu edilerek gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de birlikte yaşadığı Ülviye İnce'yi (52), aralarında çıkan tartışma sonucu defalarca bıçaklayıp öldürdükten sonra aynı bıçakla intihar etmeye kalkışan Tacettin Yağız (42), tedavi edildiği hastaneden taburcu edilerek gözaltına alındı. Olay anını hatırlamadığını savunan Yağız, Ülviye İnce'nin kendisini aşağılayıcı sözlerle bunalttığını söyledi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Seyman Sokak üzerindeki bir apartmanın birinci katında oturan Tacettin Yağız, dün 4 yıldır birlikte yaşadığı Ülviye İnce'yi aralarında çıkan tartışma sonucu defalarca bıçaklayıp öldürdü. Yağız aynı bıçakla intihar etmeye kalkıştı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi tamamlanan Tacettin Yağız, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. İlk ifadesinde olay anını hatırlamadığını öne süren Yağız, kendisinden 10 yaş büyük olan Ülviye İnce'nin kendisini sürekli aşağılayıcı sözlerle bunalttığını iddia ederek, 'Bana karşı sürekli aşağılayıcı konuşup bunaltıyordu. Olayın gecesi de parka gitmiştik, orada da tartıştık. Daha önce iş kazası geçirdiğim için çalışmıyordum. Bana sürekli iyileşemeyeceğimi söyleyerek laf ediyordu. Olay sabahı marketten su alıp geldim, uyanmıştı. Kahvalt7ı için mi uyandığını sorduğumda beni tersledi. Sonra ben sigara içmek için balkona çıktım. Bıçağı aldığımı ve bıçakladığım kısımları hatırlamıyorumö dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ayrıca kendisini bıçaklayıp intihara kalkışan katil zanlısı Tacettin Yağız'ın bir süredir kullandığı depresyon hapların çok sayıda aldığı tespit edildi. Hastanede midesi yıkanan Yağız, emniyetteki işlemlerinin ardından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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