Son Dakika Haberleri: Eskişehir bölgesinde TÜFE daha çok arttı
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Eskişehir bölgesinde TÜFE daha çok arttı

7 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜKİ) açıkladığı verilere göre, aralarında Eskişehir'in de bulunduğu bölgedeki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ülke ortalamasının üzerinde arttı.

Eskişehir bölgesinde TÜFE daha çok arttı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜKİ) açıkladığı verilere göre, aralarında Eskişehir'in de bulunduğu bölgedeki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ülke ortalamasının üzerinde arttı.


TÜİK'in verilerine göre; ülke genelinde TÜFE'de 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,38, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,56 ve12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,87 artış gerçekleşti. Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinin dahil olduğu TR41 bölgesinde ise TÜFE, ortalamanın yüzde 0,29 üzerinde daha fazla artış ile aylık yüzde 0,67 oldu.


Bu arada, TR 41 bölgesinin ardından ülke genelinde en fazla TÜFE artışı, Mardin, Batman, Şırnak ve Şiirt'in yer aldığı TRC3 bölgesinde aylık yüzde 0,77 olarak gerçekleşti. - ESKİŞEHİR

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:35 Kaynak: İHA
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