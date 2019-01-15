Son Dakika Haberleri: Eskişehir-Bozüyük Karayolu Ulaşıma Kapandı

Eskişehir-Bozüyük Karayolu Ulaşıma Kapandı

18 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Eskişehir-Bozüyük karayolu ulaşıma kapandı.

Eskişehir-Bozüyük Karayolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Eskişehir-Bozüyük karayolu ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Eskişehir-Bozüyük karayolunun Bozüyük istikameti ulaşıma kapandı. Araçların uzun kuyruklar oluşturduğu karayolunda Eskişehir istikametinin ise ulaşıma açık olduğu belirtildi. Karayolları ve trafik ekipleri yolu açabilmek için çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan Bozüyük- Söğüt yolunun da ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:49 Kaynak: İHA

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