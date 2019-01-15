Eskişehir-Bozüyük Karayolu Ulaşıma Kapandı
18 dakika önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Eskişehir-Bozüyük karayolu ulaşıma kapandı.
Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Eskişehir-Bozüyük karayolu ulaşıma kapandı.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Eskişehir-Bozüyük karayolunun Bozüyük istikameti ulaşıma kapandı. Araçların uzun kuyruklar oluşturduğu karayolunda Eskişehir istikametinin ise ulaşıma açık olduğu belirtildi. Karayolları ve trafik ekipleri yolu açabilmek için çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan Bozüyük- Söğüt
yolunun da ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:49 Kaynak: İHA
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