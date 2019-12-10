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Eskişehir Büro Memur-Sen, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti
6 saat önce
Eskişehir Büro Memur-Sen İl Başkanı Ali Selim Aktaş ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:38 Kaynak: İHA
Eskişehir Büro Memur-Sen İl Başkanı Ali Selim Aktaş ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.
Rektörlük ofisinde gerçekleşen görüşmede Eskişehir Büro Memur-Sen İl Başkanı Aktaş ve beraberindeki heyet, Rektör Çomaklı'ya çalışmalarında başarılar diledi. Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyaret sonrasında Rektör Çomaklı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR
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