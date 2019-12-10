Son Dakika Haberleri: Eskişehir Büro Memur-Sen, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti
Son Dakika Yaşam Eskişehir Büro Memur-Sen, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Eskişehir Büro Memur-Sen, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

6 saat önce

Eskişehir Büro Memur-Sen İl Başkanı Ali Selim Aktaş ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.

Eskişehir Büro Memur-Sen, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti, System.String[]

Eskişehir Büro Memur-Sen İl Başkanı Ali Selim Aktaş ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.


Rektörlük ofisinde gerçekleşen görüşmede Eskişehir Büro Memur-Sen İl Başkanı Aktaş ve beraberindeki heyet, Rektör Çomaklı'ya çalışmalarında başarılar diledi. Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyaret sonrasında Rektör Çomaklı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Memur Sen, Çomaklı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:38 Kaynak: İHA
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