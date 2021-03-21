Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için fırtına uyarısında bulunuldu - Son Dakika

Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için fırtına uyarısında bulunuldu

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te yarın sabahtan gece saatlerine kadar fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te yarın sabahtan gece saatlerine kadar fırtınanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 ilde rüzgarın "tam fırtına" olarak tabir edilen, saatte 89 ila 102 kilometre hıza ulaşabileceği duyuruldu. Açıklamada, çatı uçması, ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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