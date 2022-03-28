Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için sıcak hava uyarısı - Son Dakika
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Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için sıcak hava uyarısı

28.03.2022 17:30
Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için sıcak hava uyarısı

Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya'da hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağı bildirildi.

Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya'da hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağı bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, söz konu su 4 ilde sıcaklıkların gelecek hafta başına kadar hissedilir derecede 5 ila 10 derece yükselmesi ve mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkmasının beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde, kar erimeleri sebebiyle meydana gelmesi muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Ayrıca açıklamada, il merkezlerinde bu hafta görülecek en yüksek hava sıcaklıklarının Eskişehir 25, Bursa 29, Bilecik 27 ve Kütahya'da 22 derece olmasının beklendiği ifade edildi.

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İklim Değişikliği, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için sıcak hava uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için sıcak hava uyarısı - Son Dakika
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