Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için toz taşınımı uyarısı - Son Dakika
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Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için toz taşınımı uyarısı

30.03.2022 15:12
Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için toz taşınımı uyarısı

Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiği bildirildi.

Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiği bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre söz konusu 4 ilde, 31 Mart Perşembe ve 1 Nisan Cuma günü Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Açıklamada, toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

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Kuzey Afrika, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için toz taşınımı uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için toz taşınımı uyarısı - Son Dakika
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