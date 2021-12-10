Eskişehir-Bursa kara yolunda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı - Son Dakika

Ticari amaçlı yük ve yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması çerçevesinde Eskişehir'de trafik ekiplerince denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Eskişehir- Bursa kara yolunda yaptığı kontrollerde, lastiklerin diş derinliklerini ve kış ayları için üretildiklerini belirten logolara sahip olup olmadıklarını denetledi.

Ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Lastikleri uygun olmayan sürücülere idari para cezası uygulandı.