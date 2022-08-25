Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
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Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli sağanak uyarısı

25.08.2022 15:24
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli sağanak uyarısı

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik çevreleri için kuvvetli sağanak ikazı yapıldı.

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik çevreleri için kuvvetli sağanak ikazı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın saat 11.00'den itibaren 4 ilde kuvvetli sağanağın gün boyu sürmesinin beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, 26 Ağustos Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Bursa, Kütahya ve Bilecik illeri geneli ile Eskişehir'in batı kesimlerinde Tepebaşı, Odunpazarı, Seyitgazi, İnönü, Mihalgazi, Sarıcakaya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden, meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.

YORUMLAR
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3 saat süren dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi 3 saat süren dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi AFAD'dan 11 il için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı AFAD'dan 11 il için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Kaynak: AA

Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
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