Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için fırtına uyarısı - Son Dakika
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Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için fırtına uyarısı

01.04.2022 16:27
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için fırtına uyarısı

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmesine göre, söz konusu 4 ilde yarın rüzgarın kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde, pazar günü ise fırtına şeklinde eseceğinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için fırtına uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için fırtına uyarısı - Son Dakika
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