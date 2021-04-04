Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu - Son Dakika

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te bu gece saatlerinde başlayacak kuvvetli yağışın yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 ilde bu geceden itibaren "kuvvetli ve çok kuvvetli yağış" olayının yaşanmasının beklenildiği bildirildi.

Metrekareye 21-75 kilogram yağış düşeceği tahmin edilen açıklamada, ulaşımda aksama, su baskını ve yıldırım düşmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.