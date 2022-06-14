Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli sağanak uyarısı

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün öğleden sonradan itibaren 4 ilde kuvvetli sağanağın gün boyu sürmesinin beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, "Gök gürültülü sağanak yağışların, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda İnegöl, Yenişehir, Kestel, Keles, İznik yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.