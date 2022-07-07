Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te bayramda serin ve yağışlı hava bekleniyor

Kurban Bayramı tatili süresince Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik'te serin ve yağışlı havanın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresince 4 ilde serin ve yağışlı havanın etkili olmasının beklendiği, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bayramın ikinci gününden itibaren 1 ila 3 derece düşerek mevsim normalleri civarına ineceğinin tahmin edildiği duyuruldu.

Arife günü bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı, Bursa merkez ve Orhangazi, İznik, Yenişehir, İnegöl, Keles ilçeleri, Bilecik merkez ile Osmaneli, Pazaryeri, Bozüyük ilçeleri, Kütahya'nın Domaniç ilçesi ve Eskişehir'in Seyitgazi, Han, Çifteler, Mahmudiye, Beylikova, Mihalıççık, Sivrihisar, Günyüzü ilçelerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bayramın birinci günü bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bayramın ikinci günü bölge genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Bayramın üçüncü günü ise bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bayramın dördüncü günü bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, öğle saatlerinden sonra Eskişehir'in Seyitgazi, Çifteler, Han, Mahmudiye, Beylikova, Mihalıççık ilçeleri ve Kütahya'nın Altıntaş, Dumlupınar ilçeleri civarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Kurban Bayramı sonrasında yağışlı havanın bölgemizi terk etmesi ve sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor."