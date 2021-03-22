Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor - Son Dakika

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te, hava sıcaklıklarının 6 ila 15 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmede, 4 kentte, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemin etkisiyle, yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların yer yer etkili olacağı belirtildi.

Yağışlı sistemle birlikte bölgedeki sıcaklıların 6 ila 15 derece düşmesinin beklediği aktarılan değerlendirmede, yarın başlaması beklenen soğuk hava ve yağışlı sistemin hafta sonu gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği kaydedildi.