İstanbul ve çevre illerde hava sıcaklığı düşecek - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 2 Eylül Perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altına ineceği tahmin ediliyor.