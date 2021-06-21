Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te kuvvetli sağanak bekleniyor - Son Dakika

Söz konusu illerde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşeceği tahminine de yer verilen açıklamada, ani sel, su baskını , yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 4 ilde kuvvetli sağanağın gün boyu sürmesinin beklendiği duyuruldu.

Eskişehir , Bursa , Kütahya ve Bilecik çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Kabine, iki kritik gündemle bir araya geliyor: Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı?