ESKİŞEHİR 'Büyü bozma' vaadiyle 51 kişiyi dolandırmaktan gözaltına alındı - Son Dakika
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ESKİŞEHİR 'Büyü bozma' vaadiyle 51 kişiyi dolandırmaktan gözaltına alındı

6 saat önce

'Büyü bozma' vaadiyle 51 kişiyi dolandırmaktan gözaltına alındıESKİŞEHİR'de, 51 kişiyi büyü yapma- bozma, yıldız falına bakma ve muska yazma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen A.Y. (51), polis tarafından yakalandı.

'Büyü bozma' vaadiyle 51 kişiyi dolandırmaktan gözaltına alındı

ESKİŞEHİR'de, 51 kişiyi büyü yapma- bozma, yıldız falına bakma ve muska yazma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen A.Y. (51), polis tarafından yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, vatandaşlardan şeker ve tuz ile iç çamaşırı isteyerek, büyü yapma- bozma, yıldız falına bakma ve muska yazma vaatleri ile para topladığı öne sürülen A.Y., Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. 51 kişiyi dolandırdığı belirtilen şüphelinin evinde yapılan aramada ise kargo ile il dışına gönderilmek üzere hazırlanmış çok sayıda muska, sözde büyü kitabı ve dijital veriler ele geçirildi.

Yapılan incelemede muska diye hazırlanan kağıtlar üzerine yazılan ve 'dua' oldukları ileri sürülen yazıların Arapça olmadığı belirlendi. Gözaltına alınan A.Y., sorgusunun ardından 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi' suçundan adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR 'Büyü bozma' vaadiyle 51 kişiyi dolandırmaktan gözaltına alındı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:34 Kaynak: DHA
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