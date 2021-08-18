Eskişehir Büyükşehir'in sporcusundan kanoda büyük başarı - Son Dakika

20 yaşındaki genç sporcu Mehmet Ali Duman, Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda Büyük Erkekler C1 kategorisinde düzenlenen 1000, 500 ve 200 metre yarışlarında birinci olarak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne kupa getirdi.

Şampiyonada C1 kategorisinin yıldızı olan Duman, uluslararası yarışlarda ülkemizi ve Eskişehir'i temsil etmekten büyük gurur duyacağını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından Eskişehir'e kazandırılan Sarısungur Göleti'nde antrenmanlarına devam eden yıldız sporcu, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen olmak üzere kendisine bu imkânları sağlayan, kulüp yetkililerine ve antrenörlerine teşekkür etti.