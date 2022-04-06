Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı "2022 Dayanışma Yılı Plaketi" verildi - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı "2022 Dayanışma Yılı Plaketi" verildi

06.04.2022 14:29
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı "2022 Dayanışma Yılı Plaketi" verildi

Türk Kızılay Eskişehir Şubesi Başkanı Egemen Temizsoy ile yönetim kurulu üyeleri Başkan Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret etti. Ziyarete Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce de katıldı.

Genel Kurul sonrası yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Temizsoy, "Kızılay olarak 2022 yılını Dayanışma Yılı olarak ilan ettik. Yapılan bütün yardımlar internet sitemizde yayınlanıyor. Kurumlara, muhtarlıklara yardım bırakmıyor, tespit ettiğimiz kişilere yardım paketlerini kendimiz ulaştırıyoruz. Bu dönem yardım toplamaktan ziyade yardım dağıtılacağı bir dönem. Ekonomik zorluklar ortada. Bu anlamda birlikte hareket etmek, dayanışma halinde olmak çok değerli. Kızılay olarak herkese eşit mesafede hizmet veriyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve siz değerli Hocamızdan da desteklerini ve işbirliğini bekliyoruz" dedi.

Başkan Yılmaz Büyükerşen de Kızılay'ın önemli bir kuruluş olduğuna dikkat çekerek, Kızılay'ın çalışmalarıyla toplumdaki dayanışma ve yardım duygularını geliştirdiğini belirtti. Büyükerşen, bunu yaparken siyaset üstü davranılıp, vatandaşın güveninin sarsılmamasına çok özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Özellikle ekonomik sıkıntılar, pandemi, göçmen krizi, savaş ve insani ihtiyaçlara ulaşımdaki zorlukların insanları daha fazla destek arayışına ittiğini belirten Büyükerşen, sadece kamu değil aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının da toplumsal dayanışmada önemli rolü olduğunu kaydetti.

Büyükerşen, ziyaret nedeniyle Başkan Temizsoy ve ekibine başarılar dilerken, ziyaret sonunda Temizsoy Başkan Büyükerşen'e ve Genel Sekreter Ayşe Ünlüce'ye"2022 Dayanışma Yılı" plaketlerini sundu.

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Yılmaz Büyükerşen, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı '2022 Dayanışma Yılı Plaketi' verildi - Son Dakika


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