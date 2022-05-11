Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen: "Gençliğin Başkenti Eskişehir'imiz Yasaklarla Değil Özgürlüklerle Anılmayı Hak Ediyor" - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen: "Gençliğin Başkenti Eskişehir'imiz Yasaklarla Değil Özgürlüklerle Anılmayı Hak Ediyor"

11.05.2022 15:56

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Valiliği’nin Anadolu Fest dahil etkinliklerin yasaklanması ile ilgili kararına tepki gösterdi. Büyükerşen, “Kentteki tüm gençler, sivil toplum kuruluşları, sanatçılar adına bu kararın tekrar gözden geçirilmesi konusunda, yetkililere çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Valimiz, bu tepkilere sessiz kalmayacaktır. Çünkü gençliğin başkenti Eskişehir’imiz yasaklarla değil; özgürlüklerle, bilimle, sanatla, kültürle anılmayı hak ediyor” dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Valiliği'nin Anadolu Fest dahil etkinliklerin yasaklanması ile ilgili kararına tepki gösterdi. Büyükerşen, "Kentteki tüm gençler, sivil toplum kuruluşları, sanatçılar adına bu kararın tekrar gözden geçirilmesi konusunda, yetkililere çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Valimiz, bu tepkilere sessiz kalmayacaktır. Çünkü gençliğin başkenti Eskişehir'imiz yasaklarla değil; özgürlüklerle, bilimle, sanatla, kültürle anılmayı hak ediyor" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Valiliği'nin etkinliklerin yasaklanması kararına tepke gösterdi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Büyükerşen, şunları söyledi:

"KAMUOYU, UYGULAMANIN KİŞİSEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ İHLAL ETTİĞİNİ SÖYLÜYOR"

"Öncelikle kültürün, sanatın kenti Eskişehir'imizin böylesine bir kararla, böylesine bir yasakla anılıyor olmasından büyük üzüntü duyduğumu ifade etmeliyim.

Kamuoyu, on binlerce öğrencinin yaşadığı bu kentte, böylesine bir uygulamanın kişisel hak ve özgürlükleri ihlal ettiğini söylüyor. Ayrıca bu yasak tarihlerinin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kapsıyor olması bizleri ayrıca üzmektedir.

Türkiye'nin dört bir yanındaki sanatçılar da bu yasağa açıklamalarıyla tepki gösterdiler. Gençler sürekli olarak bizlere ulaşarak, kararın kaldırılması taleplerini iletiyorlar.

"TÜM GENÇLER ADINA…"

Ben, kentteki tüm gençler adına, sivil toplum kuruluşları adına, sanatçılar adına bu kararın tekrar gözden geçirilmesi konusunda yetkililere çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Valimiz, bu tepkilere sessiz kalmayacaktır. Çünkü gençliğin başkenti Eskişehir'imiz yasaklarla değil; özgürlüklerle, bilimle, sanatla, kültürle anılmayı hak ediyor."

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen: Gençliğin Başkenti Eskişehir'imiz Yasaklarla Değil Özgürlüklerle Anılmayı Hak Ediyor
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen: Gençliğin Başkenti Eskişehir'imiz Yasaklarla Değil Özgürlüklerle Anılmayı Hak Ediyor
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen: Gençliğin Başkenti Eskişehir'imiz Yasaklarla Değil Özgürlüklerle Anılmayı Hak Ediyor
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen: Gençliğin Başkenti Eskişehir'imiz Yasaklarla Değil Özgürlüklerle Anılmayı Hak Ediyor

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Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen: 'Gençliğin Başkenti Eskişehir'imiz Yasaklarla Değil Özgürlüklerle Anılmayı Hak Ediyor' - Son Dakika


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