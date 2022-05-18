Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen Koronavirüse Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen Koronavirüse Yakalandı

18.05.2022 11:13
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen Koronavirüse Yakalandı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, koronavirüse yakalandı. Büyükerşen, “Genel sağlık durumum gayet iyi. En kısa sürede yine aranızda olmak dileğiyle” dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, koronavirüse yakalandı. Büyükerşen, "Genel sağlık durumum gayet iyi. En kısa sürede yine aranızda olmak dileğiyle" dedi.

Yılmaz Büyükerşen, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Büyükerşen, "Kıymetli hemşerilerim, kontrol amaçlı düzenli olarak yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi. En kısa sürede yine aranızda olmak dileğiyle" paylaşımı yaptı.

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Kaynak: ANKA

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