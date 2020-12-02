Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'den Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükerşen, mesajında, milyonlarca engellinin yaşadığı Türkiye'de engelli vatandaşları sadece bir gün değil, yılın her günü hatırlamanın, anlamanın ve ihtiyaçlarının çözümü için çalışmalar yapmanın bilincinde olduklarını bildirdi.

Bu doğrultuda onlardan gelen istekleri değerlendirerek çalışmalara devam ettiklerini belirten Büyükerşen, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamda yok sayılmaları ayıbına son vererek, onların toplum yaşamı ve çevre ile bütünleşmelerini sağlayıcı düzenlemeler gerçekleştirmek sosyal belediyecilik anlayışımızın temellerinden birini oluşturmaktadır. Kentte gerçekleştirdiğimiz tüm projelere onların da erişimine özen gösteriyoruz. 1999 yılından beri olduğu gibi bundan sonra da engelli vatandaşlarımızı sevgiyle kucaklamayı sürdüreceğiz. İnsanlık onuruna yaraşır şekilde, kendine yetebilen ve özgürce yaşayan engelli bireyler için gerekli tüm koşulları sağladığımız, saygı, sevgi ve karşılıklı hoşgörüyü eksik etmediğimiz bir dünya dileğiyle engel tanımayan tüm vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve en önemlisi sağlıklı bir ömür diliyorum. Unutmayın en büyük engel sevgisizliktir, bir gün değil her gün sizinleyiz."