Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, kırsal ilçe muhtarlarını ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika

Geçtiğimiz haftalarda Alpu, Çifteler, Mahmudiye, Mihalgazi, Sarıcakaya ve Seyitgazi muhtarlarıyla bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, şimdi de Han ilçesi muhtarlarını ağırladı. Gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında muhtarlarla bilgi alışverişi yapılmasının iş programının belirlenmesinde büyük önemi olduğunu belirten Başkan Büyükerşen, toplantılara katılım sağladıkları için muhtarlara teşekkür etti.

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in başkanlığında düzenlenen muhtarlık toplantılarına, belediyenin ilgili bürokratlarının ve daire başkanlarının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ve ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen de katıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalar için Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Büyükerşen'e teşekkür eden Han muhtarları, belediye ile işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını da ifade ettiler.