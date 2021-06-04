Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisimiz, Olağan Olarak 08 Haziran 2021 Salı Günü Saat 16.00'Da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür... - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisimiz, Olağan Olarak 08 Haziran 2021 Salı Günü Saat 16.00'Da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür...
04.06.2021 16:19
Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisimiz, olağan olarak 08 Haziran 2021 Salı günü saat 16. 00'da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı (Opera Binası)'nda toplanacaktır.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisimiz, olağan olarak 08 Haziran 2021 Salı günü saat 16. 00'da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı (Opera Binası)'nda toplanacaktır.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisimiz, olağan olarak 08 Haziran 2021 Salı günü saat 16. 00'da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı (Opera Binası)'nda toplanacaktır.
04. 06. 2021
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