Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ekipleri Datça'da - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ekipleri Datça'da

14.07.2022 12:19
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ekipleri Datça'da

Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan ve halen kontrol altına alınamayan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, afet bölgesine ulaştı.

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan ve halen kontrol altına alınamayan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, afet bölgesine ulaştı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün öğlen saatlerinde başlayan ve hızla büyüyen Muğla Datça'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için aynı gün akşam saatlerinde bölgeye hareket etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nden 1 araç 3 personel, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'nden 1 ekskavatör, 1 TIR, 1 öncü araç ve 4 personel, Park ve Bahçeler Dairesi'nden 2 su tankeri ile 2 personel, Datça'ya gitti.

Geçen yıl Muğla Marmaris'te yaşanan yangın nedeniyle söndürme çalışmalarına destek veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için de ihtiyaç doğrultusunda destek ekip göndermişti.

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Son dakika... Datça yangınına Eskişehir'den de destek gitti Son dakika... Datça yangınına Eskişehir'den de destek gitti Sigara izmariti zeytinlik alanı yaktı Sigara izmariti zeytinlik alanı yaktı
Kaynak: ANKA

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