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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 'İhaleye Fesat' davası başladı - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 'İhaleye Fesat' davası başladı

18.11.2021 12:05
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 'İhaleye Fesat' davası başladı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 16 belediye bürokratının beraat ettiği 'ihaleye fesat karıştırma' davası kararı bozan Yargıtay'ın, dosyanın tekrar alt mahkemeye gönderilmesinin ardından yeniden yargılama başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 16 belediye bürokratının beraat ettiği 'ihaleye fesat karıştırma' davası kararı bozan Yargıtay'ın, dosyanın tekrar alt mahkemeye gönderilmesinin ardından yeniden yargılama başladı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 28 Ocak 2013'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı, kamu zararına neden olunduğu şikayeti üzerine soruşturma başlatılmış, bu kapsamında 23 kişi gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili açılan dava Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Davada Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 16 belediye bürokratı hakkında "ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kamu görevlisinin resmi evrakta sahtecilik" suçlarından 2016 yılında beraat kararı verilmişti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Büyükerşen ve belediye bürokratlarının bu suçlardan beraat kararını yerinde görmeyerek yeniden yargılanmalarına karar verdi. Dava Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar açıldı. Yeniden açılan davanın ilk duruşması bugün başladı. Duruşmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen katılmazken, avukatlar hazır bulundu. Sanık avukatları duruşmada söz alarak, savunma yapmak için duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti.

Bilirkişi raporuna göre zarar 28 milyon lira

Duruşmaya Hazine adına katılan avukat ise, "İhale fiyatları yapılan işin üzerinde gösterilmiştir. Şeffaflık yoktur. Bu ilke çiğnenmiştir. Böylelikle rekabet eşitliğinin önüne geçilmiştir. Soruşturma aşamasındaki bilirkişi raporuna göre 28 milyon lira kamu zararı oluşmuştur" ifadelerini kullandı.

Mahkeme sanıkların dinlenmesi ve savunma yapmaları için duruşmayı 28 Ocak 2022 tarihine erteledi.

"Davanın takipçisi olacağız"

Duruşma sonrasında Adliye Sarayı önünde açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, kamu adına davanın takipçisi olacaklarını ifade etti. Çalışkan, "Bugün girdiğimiz dosya 2010 yılında manşetlere betonla ilgili yolsuzluk anlamında çıkan dosyanın devamıydı. Yargıtay bu dosyayı eksik inceleme sebebiyle bozdu. Yeniden bir inceleme yapılacak. Sayın mahkeme bu konuya ilişkin müştekiler, sanıklar hepsini dinleyecek. Hemen akabinde Yargıtay'ın bozma ilamına ilişkin uyup uymayacağına ilişkin karar verecek. Yargı süreci arkadaşlarımızın birçoğu mesleki anlamda sürecin nasıl olduğunu biliyorlar. Biz yargı sürecinin bağımsız adliyelerde süreceğini daha önce nasıl beraatlarına ilişkin nasıl davranmışsak aynı davranış modelini sergilemeye devam edeceğiz. Kamunun haklarını korumaya devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 'İhaleye Fesat' davası başladı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 'İhaleye Fesat' davası başladı

Büyükşehir Belediyesi, Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir, Yargıtay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 'İhaleye Fesat' davası başladı - Son Dakika


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