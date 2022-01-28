Üye Girişi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 'ihaleye fesat karıştırma' davasında erteleme kararı - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 'ihaleye fesat karıştırma' davasında erteleme kararı

28.01.2022 17:17
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 'ihaleye fesat karıştırma' davasında erteleme kararı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve 23 belediye bürokratının beraat ettiği ve Yargıtay'ın kararı bozarak dosyayı tekrar alt mahkemeye gönderdiği 'ihaleye fesat karıştırma' davasında ikinci celse görüldü.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve 23 belediye bürokratının beraat ettiği ve Yargıtay'ın kararı bozarak dosyayı tekrar alt mahkemeye gönderdiği 'ihaleye fesat karıştırma' davasında ikinci celse görüldü.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 28 Ocak 2013'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve neticesinde kamu zararına neden olunduğu şikayeti üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 23 kişi gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili açılan dava Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştü. Davada Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve 23 belediye bürokratı hakkında 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'kamu görevlisinin resmi evrakta sahteciliği' suçlarından 2016 yılında beraat kararı verilmişti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Büyükerşen ve belediye bürokratlarının söz konusu suçlardan verilen beraat kararının bozulmasına ve yeniden yargılanmalarına karar verdi. Dava Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlandı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına katılmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, mazeretli olarak ikinci duruşmaya da katılmadı. Diğer sanıklar ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"28 milyon TL kamu zararına sebep olarak sanıklar üzerine atılı suçu işlemişlerdir"

Davada taraf olan Maliye Hazinesi Avukatı, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını talep ederek, "Yargıtay bozma ilamına uyulmasını, bilirkişiden rapor alınmasını talep ederiz. İhaleye fesat karıştırma suçunun yasal unsurları oluşmuştur. İhale mevzuata aykırı olarak yapılmıştır. Özellikle masal şatosu yapım ihalesi usulsüz bir şekilde yapılmıştır. Sanıklar yasaklık ve gizlilik ilkelerine aykırı hareket etmişlerdir. 28 milyon TL kamu zararına sebep olarak sanıklar üzerlerine atılı suçu işlemişlerdir. İşler süresinde yapılmamasına rağmen süresinde yapılmış gibi gösterilmiş, gecikme cezası verilmemiştir. Sanıkların cezalandırılmasını talep ederiz" şeklinde beyanda bulundu.

Duruşmada sanık olarak yer alan dönemin belediye bürokratları, beyanlarında suçsuz olduklarını belirterek beraat talebinde bulundu.

"Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin bozma ilamı hukuka aykırıdır"

Davada sanık olarak yer alan Büyükerşen'in avukatı, önceki savunmalarını tekrar ederek, "Özetle yargılamaya konu eylemlerle ilgili olarak soruşturma başlamadan önce yapılan Sayıştay denetimleri sonucunda cezai soruşturma gerektirecek herhangi bir usulsüzlük tespit edilememiştir. Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin bozma ilamı hukuka aykırıdır. Keşif yapılması hususunun aradan uzun zaman geçmesi nedeniyle yapılan bazı işlerin daha sonra karayolları ve benzeri kurumların ihtiyaçları nedeniyle farklı projeler dolayısıyla tadilatı veya tamamen ortadan kalkması söz konusu olmuştur. Başlangıçta yapılan bu işlerin ve yer altında bulunan işlerin keşif ile tespiti mümkün değildir. Olayın üzerinden 15 yıl geçmiştir. Bu hususların göz önünde bulundurularak önceki kararda direnilmesini talep ederiz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin bozma ilamına uyulup uyulmayacağına sanık savunmaları tamamlandıktan sonra değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı 18 Mart'a erteledi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir, Yargıtay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 'ihaleye fesat karıştırma' davasında erteleme kararı - Son Dakika


İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor         
16:55
İçine şeytan kaçtığını iddia ettiği ablasını 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü İçine şeytan kaçtığını iddia ettiği ablasını 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
15:43
Eski belediye başkanı evinde kölelik sistemi kurmuş! İşleri biten işçileri hücreye kapatıyormuş! Eski belediye başkanı evinde kölelik sistemi kurmuş! İşleri biten işçileri hücreye kapatıyormuş!         
15:40
Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı         
15:38
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri! Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri!         
13:36
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor         
12:53
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04

Son Dakika Haberleri
17:18 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplatılacak, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak
17:04 Acun yeni hocayı tanıtırken bombayı patlattı
17:02 Ünlü avukat, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı çıktı
16:59 Cenazede birlik oldular! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi ve Ece Erken yan yana yürüdü
16:51 Ekonomistler enflasyonun ocak ayında yüzde 10,09 artmasını bekliyor
16:51 Vefat eden eşinin üzüntüsüne dayanamayıp, intihar etti
16:41 Yıllar süren küslük sona erdi! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in yanına koştu
16:37 Asiye'den güzel haber geldi! İşitme sorunu giderildi, haftaya taburcu olacak
16:28 ABD'de yaşayan adam çiğ et yiyerek ne kadar hayatta kalabileceğini ölçüyor
16:26 Kurtlar Vadisi'nin yerini alacağı söylenen Yalnız Kurt bugün başlıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 17:25:24. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 'ihaleye fesat karıştırma' davasında erteleme kararı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement