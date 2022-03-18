Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 'ihaleye fesat karıştırma' davası - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 'ihaleye fesat karıştırma' davası

18.03.2022 10:57
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 'ihaleye fesat karıştırma' davası

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile 23 belediye bürokratının beraat ettiği ve Yargıtay'ın kararı bozarak dosyayı tekrar alt mahkemeye gönderdiği 'ihaleye fesat karıştırma' davasında Büyükerşen, Yargıtay'ın bozma kararına karşı mahkemenin direnmesini talep etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile 23 belediye bürokratının beraat ettiği ve Yargıtay'ın kararı bozarak dosyayı tekrar alt mahkemeye gönderdiği 'ihaleye fesat karıştırma' davasında Büyükerşen, Yargıtay'ın bozma kararına karşı mahkemenin direnmesini talep etti. Mahkeme, Büyükerşen'in sonraki duruşmalardan vareste tutulması talebini ise reddetti.

Mahkeme heyeti duruşmalardan vareste tutulma taleplerinin reddine, hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 28 Ocak 2013'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve neticesinde kamu zararına neden olunduğu şikayeti üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 23 kişi gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili açılan dava Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştü. Davada Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve 23 belediye bürokratı hakkında 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'kamu görevlisinin resmi evrakta sahteciliği' suçlarından 2016 yılında beraat kararı verilmişti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Büyükerşen ve belediye bürokratlarının söz konusu suçlardan verilen beraat kararının bozulmasına ve yeniden yargılanmalarına karar verdi. Dava Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlandı.

"Bozma kararına karşı direnilmesini istiyorum"

Davanın üçüncü celsesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve 17 sanık hazır bulundu. Daha önce hakkında verilen beraat kararına ilişkin Yargıtay bozma ilamına karşı diyecekleri sorulan Büyükerşen, "Beraat kararı doğrudur. Bozma kararına karşı direnilmesini istiyorum. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle sonraki duruşmalardan vareste tutulmayı talep ediyorum" dedi.

Duruşmalardan vareste tutulması talebi reddedildi

Mahkeme heyeti, Büyükerşen'in duruşmalardan vareste tutulma taleplerinin reddine hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ESKİŞEHİR

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Büyükşehir Belediyesi, Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir, Yargıtay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 'ihaleye fesat karıştırma' davası - Son Dakika


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