Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 'ihaleye fesat karıştırma' davası - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 'ihaleye fesat karıştırma' davası

17.06.2022 12:16

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 'ihaleye fesat karıştırma' davası Mahkeme, Yargıtay'ın bozma ilamına uydu, keşif ve yeni bilirkişi raporu istedi AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan: "Bu mesele sadece AK Parti'nin değil, kamuya ilişkin bir meseledir" Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 'ihaleye fesat karıştırma' davası

Mahkeme, Yargıtay'ın bozma ilamına uydu, keşif ve yeni bilirkişi raporu istedi

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan:

"Bu mesele sadece AK Parti'nin değil, kamuya ilişkin bir meseledir"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile 23 belediye bürokratının beraat ettiği ve Yargıtay'ın kararı bozarak dosyayı tekrar alt mahkemeye gönderdiği 'ihaleye fesat karıştırma' davasında ara karar veren mahkeme, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına karar vererek, dosya kapsamında keşif ve yeni bilirkişi raporu hazırlanmasına hükmetti.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 28 Ocak 2013'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve neticesinde kamu zararına neden olunduğu şikayeti üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 23 kişi gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili açılan dava Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştü. Davada Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve 23 belediye bürokratı hakkında 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'kamu görevlisinin resmi evrakta sahteciliği' suçlarından 2016 yılında beraat kararı verilmişti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Büyükerşen ve belediye bürokratlarının söz konusu suçlardan verilen beraat kararının bozulmasına ve yeniden yargılanmalarına karar verdi. Dava Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlandı.

Dava duruşmasına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen mazeretli olarak katılmadı. Diğer sanıklar ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2006-2009 tarihlerinde düzenlenen "Kent Gelişim, Islah ve Düzenleme İşi 2-3-4-5. etap ihaleleri", 5 Eylül 2008 tarihinde düzenlenen "Porsuk Çayı ve muhtelif kanallarda düzenleme yapılması işi" ihalesi ile 20 Haziran 2008 tarihinde düzenlenen "Masal Dünyası yapım işi" ihalesine konu yerlerde naip hakim aracılığıyla resen seçilecek uzman bilirkişi heyetiyle 14 Eylül'de keşif icrası ile yapım işlerinin sözleşmeler ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı, yapılmayan veya eksik yapılan işler varsa bunların ve depolarda muhafaza altına alındığı iddia olunan imalatlar dahil yapılan tüm işlerin toplam maliyetinin, hak edişlere mükerrer kaydedilen veya miktar ve değeri fazla gösterilen imalat bulunup bulunmadığına ilişkin rapor aldırılmasına, keşif mahallinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına karar verdi.

Ayrıca, ara karar yerine getirilip bilirkişi raporu alındıktan sonra, dosyanın kül halinde Sayıştay emekli uzman denetçilerinden oluşan yeni bir bilirkişi heyetine tevdiine, önceki raporlar arasındaki çelişkileri gideren, ihaleye göre edimlerin ifası sürecindeki işlemlere katılımlarını nazara almak suretiyle her bir sanığın sorumluluğunu ayrı ayrı irdeler nitelikte bilirkişi raporu aldırılmasına karar verdi. Heyet bu nedenlerle duruşmayı 25 Kasım'a erteledi.

"Bu mesele sadece AK Parti'nin değil, kamuya ilişkin bir meseledir"

Duruşma sonrasında açıklamada bulunan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, en başından beri dava sürecinin takipçisi olduklarını kaydederek, "Bundan sonraki süreçte bu dosya yeniden açılmış olacak. Bu dosyanın içerisinde gerek yapılan ihaleler itibariyle, kentsel servis, kentsel dönüşüm alanlarına ilişkin, Porsuk 1, 2, 3 ve 4, Masal Şatosu'na ilişkin her yeri tekrar bilirkişilerle birlikte eylül ayı içerisinde heyet gezecek. Eylül ayı içerisinde gezdiğinde mahkemenin ara kararında görüleceği üzere ihalelerin edimlerine ilişkin halen yerinde, mevcut eserlerin olup olmadığı ve eserlere ilişkin kısımda eksikliğin olup olmadığı, yine yapılan ihaleler noktasında birim teklif fiyat usullü ihalelerin devamında beton kaleminde sürekli artış yapıldığı söylemlerinin uygun olup olmadığına ilişkin kısmı da yapılan keşfin hemen sonrasında bilirkişiler bilirkişi raporu düzenlemek suretiyle sunacaklar. Biz yine bu davanın takipçisi olacağız. Yanlış yapılan her işlemin, her eylemin Belediye Meclisinde alınan her yanlış kararın yine takipçisi olmaya ve hukuk çerçevesinde kamunun haklarını aramaya devam edeceğiz. Bu mesele sadece AK Parti'nin meselesi değildir, kamuya ilişkin bir meseledir" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 'ihaleye fesat karıştırma' davası - Son Dakika

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