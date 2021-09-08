Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yol genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti Karayolları ile yapılan protokol kapsamında trafik yoğunluğunu önlemek için yapılan yol genişletme çalışması için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri Batıkent Kavşağı'nda sıcak asfalt serimi yaptı. Şehir merkezinden İsmet İnönü 1 ve 2 Caddelerine geçiş için kullanılan kavşakta oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için yapılan çalışma ile kavşağa dönüşler için bir cep oluşturulmuş oldu.

Bu yıl içinde yılında Kütahya Yolu Fuar Kavşağı ve Yunus Emre Caddesi'nde düzenleme çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, trafik yoğunluğu yaşanan bölgelerde kurumlarla işbirliği yapılarak genişletme çalışmalarının devam edeceğini belirten Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çalışmaların yapıldığı bölgelerde uyarılara uyulmasını da sözlerine ekledi.