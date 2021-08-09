Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Sümeyye Boyacı'ya ziyaret - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Sümeyye Boyacı'ya ziyaret
09.08.2021 13:36
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yöneticileri, Tokyo 2020 Olimpiyatları Paralimpik Oyunlarına hazırlıklarını sürdüren ve geçtiğimiz yıllarda birçok başarıya imza atan Sümeyye Boyacı'yı ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yöneticileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarına hazırlıklarını sürdüren Paralimpik Yüzme Milli Takımını ziyaret etti. 19 Ağustos'ta yarışlara katılmak üzere yola çıkacak olan milli sporculara başarılar dileyen Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yöneticileri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi lisanslı sporcusu Sümeyye Boyacı ile de görüştü. Görüşmede konuşan Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, "2019 yılında katıldığı Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda salise farkıyla 2'nci olan Sümeyye Boyacı'nın bu kez altın madalyayı alacağına inancımız tam. Ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz" dedi.
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