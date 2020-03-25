Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne Korona sürecinde 'su' tepkisi - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne Korona sürecinde 'su' tepkisi

6 saat önce

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi elektronik kartlı su sayacı kullanan tüketicinin kredisi bitmesi durumunda suyunun otomatik olarak kesilmesi uygulamasını durdurmalıdır.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne Korona sürecinde 'su' tepkisi, System.String[]

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi elektronik kartlı su sayacı kullanan tüketicinin kredisi bitmesi durumunda suyunun otomatik olarak kesilmesi uygulamasını durdurmalıdır. Tüketicilerin vanalarının kapatılması kabul edilemez" dedi.


TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal, Korona virüs önlemleri kapsamında elektronik su kartı kullanan tüketicilerin kredilerinin bitmesi durumunda suyun kesilmemesi gerektiğini söyledi. Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı genelgeye değinen Genel Başkan Bakal, "Bakanlık yayınladığı genelge ile "Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan su alacaklarının mevcudiyeti dahil, çeşitli sebeplerle su kesintisine gidilmemesi gerekmektedir" uyarısında bulunmuştur. Korona virüsün Türkiye'de saptanmasıyla birlikte salgın hastalıklara karşı önlemlerini arttıran Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, hijyen tedbirleri kapsamında konut aboneliklerinde mekanik sayaç kullanan ve su borcu olan vatandaşların 1 Mayıs 2020'ye kadar sularında kesilme yapılmayacağını duyurdu. Ancak Eskişehir kent merkezinde ön ödemeli ve elektronik akıllı kartla su kullanan tüketicilerin suları kredisi bitince kesilmektedir. Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü resmi web sitesinde, "Eğer akşam 18.00'da krediniz biterse siz kullanıcıların mağdur olmaması için vanasını kapatmaz, kullanılan su miktarını borç hanenize eksi olarak kaydeder. Sabah 08.00'da vanasını kapatır. Siz sabah mesai saatinde kredi alıp sayacınıza taktığınızda öncelikle borç hanenize yazılan eksi değerler sıfırlanır. Daha sonra kalan krediniz sayacın hafızasına geçirilir" açıklaması bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.


"Tüketicilerin vanalarının kapatılması kabul edilemez"


Su kesintileri konusunda yetkililere seslenen Bakal, "Küresel bir sorunla ulusal mücadele ettiğimiz bu süreçte bir an dahi tüketicilerin suya erişimi engellenmemeli su vanaları kapatılmamalıdır. EBB, ESKİ Genel Müdürlüğü elektronik kartlı sayaçla ön ödemeli su kullanan tüketicilerin kredileri olmasa dahi sularının kesilmemesi, vanalarının kapanmaması için gerekli düzenlemeyi acilen yapmalıdır ve tüketiciler bilgilendirilmelidir. Virüs ile mücadele ettiğimiz bu dönemde hiç bir gerekçe ile tüketicilerin vanalarının kapatılması kabul edilemez" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:55 Kaynak: İHA

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