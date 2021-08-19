Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklar ve yetişkinler için açtığı yaz spor okullarında eğitimler devam ediyor - Son Dakika

Pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıl ara verilen yaz spor okulları, 2021 yılı eğitimleri devam ediyor.

28 Haziran'da başlayan ve 5 Eylül'e kadar sürecek yaz spor okullarında katılımcıların yaz aylarını beden ve zihin koordinasyonlarını geliştirecek sosyal aktiviteler içerisinde geçirmeleri amaçlanıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi spor merkezleri, atletizm, basketbol, hentbol, voleybol, futbol, jimnastik, spor/dans, taekwondo, kano, optimist ve judo branşlarında çocuklar için, aerobik, pilates ve fitness branşlarında ise yetişkinlere hizmet veriyor.

Haller Spor Merkezi, Şirintepe Spor Merkezi, Osmangazi Spor Sahası, Büyükşehir Belediyesi Spor Salonu ve Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi'nde alanında uzman personeller tarafından eğitim gören öğrenciler, hem bedenlerini zinde tutarken, eğlenerek vakit geçiriyor.