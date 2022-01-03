Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, pandemiye rağmen düzenlediği etkinlikler ile 2021 yılının da sanatla geçti - Son Dakika

Bu yıl 20'nci yılını dolduran Şehir Tiyatroları, kurulduğu günden bu yana olan öyküsünü Bitmez Bu Oyunlar Belgeseli ile anlattı. Bir Delinin Hatıra Defteri, Tütünün Zararları, Çökme Tehlikesi, Manoli oyunları ile W.Shakespeare'in sonelerinin seslendirildiği "Sesle Oyun" ve çocuklar için 34 masalın tiyatro oyuncuları tarafından okunduğu Masal Anlatımı Projesi de Şehir Tiyatrolarının dinleyiciye internet üzerinden ulaştığı iki yeni proje oldu. Büyükşehir Belediyesi youtube sayfası üzerinden yayınlanan oyunlar, konserler ve masallar 10 binlerce izleyici tarafından izlendi.

Yaz aylarında Sazova Bilim Kültür ve Sanat Pakı Amfi Tiyatroda açık alan konserleri ile dinleyicilerle bir araya gelen Senfoni Orkestrası, Mihalıççık ve Çifteler'de de oda müziği konserleri verdi. Senfoni Orkestrasının Şehir Tiyatroları ile ortak projesi olan ve çağlar boyunca kadının hayattaki yeri, konumu, nasıl görüldüğü ve ilk çağlardan günümüze Anadolu toprakları üzerinde yaşayan kadınların ortak ve benzer hikayelerini, Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık, ilerici kadınları anlatan Kybele oyununu Yazılıkaya'da Midas Anıtı önünde 2 kez seyircilerle buluşturdu. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören ve çok beğenilen Kybele, 2 kez de Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Amfi Tiyatroda sahnelendi.

Yunus Emre'yi Anmak İçin Özel Konserler

Serbestleşme kuralları ile birlikte Eylül ayında konser ve tiyatrolarını kapalı salonlara taşıyan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, dört ayda 60'ın üzerinde konser ve tiyatro oyununu Eskişehirliler ile buluşturdu. UNESCO'nun Yunus Emre'yi 2021 yılında anılacak şahsiyetler listesine eklemesiyle şiir yarışması ve tanıtım etkinliklerinin yanı sıra, Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası da "Yunus Emre Yılı Özel Konseri" ve "7 Yüz Yunus Konseri" ile dünyaca ünlü halk ozanımız Yunus Emre'yi vefatının 700'üncü yılında andı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapılarak Ankara'da da sahnelenen "Yunus Emre Yılı Özel Konseri, İstanbul ve İzmir'den de davet aldı.

Müzelere 200 Bin Ziyaretçi

2021 yılı Haziran ayına kadar pandemi sebebiyle ziyarete kapalı olan Balmumu Heykeller Müzesi, Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi ve Kurtuluş Müzesi son altı ayda kapılarını tekrar ziyarete açarak, yaklaşık 200 bin kişiyi ağırladı. Balmumu Heykeller Müzesine bu yıl eklenen Müzeyyen Senar, İlyas Salman, Candan Erçetin, Özlem Gürses, Ertuğrul Özkök, Canan Dağdeviren, Musa Göçmen, Prof. Dr. Ali Rıza Kural, Hüsnü Özyeğin, Ekrem Özen, Mustafa Taviloğlu, Kazım Kurt ve Ahmet Ataç'ın heykelleri de ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Bu yıl birçok farklı eserin sergilenmesini de sağlayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca 8 ayrı sergi ile de hem Eskişehirlileri, hem de şehir dışından gelen misafirleri buluşturdu.

Eskişehir'in kültür ve sanat şehri olarak anılması için 2022 yılında da konser, tiyatro ve sergilerinin devam edeceğini belirten Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yeni yılda çalışmaları süren İmren Erşen Oya Müzesi, Hamam ve Hamam Müzesi, Berna Türemen Kedi Müzesi ve Ali İsmail Türemen Mavi Sanat Evinin en kısa zamanda açılışlarını yapacaklarını da sözlerine eklediler.