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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları için kayıtlar başladı - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları için kayıtlar başladı

14.09.2021 14:18
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları için kayıtlar başladı, System.String[]

ESMEK yeni dönemde eğitime destek, kişisel gelişim, yabancı dil, bilişim teknoloji, el sanatları, enstrüman ve müzik, spor, dans, tasarım ve mesleki alanlarda kurs düzenleyecek.

Yeni dönem kurslarında eğitimler, kent merkezi ve kırsalda 11 ayrı merkezde devam edecek.

ESMEK'in 220'nin üzerinde farklı branşta düzenlediği yeni dönem kurslarına Eskişehirlilerin bu yıl da büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Her yaş grubundan vatandaşın ücretsiz olarak faydalandığı kurslar, kent merkezinin yanı sıra Alpu, Beylikova, Çifteler, İnönü, Mahmudiye ve Seyitgazi ilçelerinde de eğitime devam edecek. ESMEK'in 2020-2021 eğitim öğretim dönemi boyunca yetişkin ve çocuk kurslarında toplam 20598 kişiye eğitim verdiğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, özellikle kadınların, çocukların ve gençlerin kurslara büyük ilgi gösterdiğini belirttiler. Kurslar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar ESMEK'e 0222 220 76 88 ve 0222 220 76 99 numaralı telefonlardanulaşabilecekler.

Kurslara gösterilen ilgiden büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen "2001 yılında ESMEK'i vatandaşlarımızın genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek, meslek edinmelerini sağlamak, kişisel gelişimlerine katkı sunmak ve unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarını tekrar canlandırmak amacıyla kurmuştuk. Bugünse eğitim çalışmaları ile toplumun her kesimine hitap eden ESMEK, çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi haline geldi. 2001 yılından bugüne dek 300 bine yakın vatandaşımıza dokunmuşuz. Her yıl artarak devam eden bu ilginin farkındayız ve merkezlerimizin sayısını arttırıyoruz. 2017 yılında açtığımız Gençlik Merkezi'nin ardından 2019 yılında 71 Evler Mahallemize bir merkez kazandırdık, son olarak yaptığımız çalışmalarla Alpu, Beylikova, Çifteler, İnönü, Mahmudiye ve Seyitgazi ilçelerimizde merkezler açtık.Kasım ayında ise Sivrihisar'da da bir merkezimizi hizmete açacağız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, Seyitgazi, Alpu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları için kayıtlar başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları için kayıtlar başladı - Son Dakika
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