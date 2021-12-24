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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Cuma akşamlarını renklendirmeyi sürdürüyor - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Cuma akşamlarını renklendirmeyi sürdürüyor

24.12.2021 08:57
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Cuma akşamlarını renklendirmeyi sürdürüyor

Bu hafta klarinet ve fagot solistleri ile Eskişehirlileri buluşturan Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası klasik müzik konserlerine devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen bu haftaki konserde dinleyiciler, klarinet sanatçısı Orçun Civelek ve fagot sanatçısı Tahsin Arslan ile buluştu. Orkestra şefliğini Rengim Gökmen'in yaptığı konserde Fransız besteci Georges Bizet'in muhteşem eserleri seslendirildi. Senfoni Orkestrası ve konuk solistlerin seslendirdiği üflemeli çalgıların müthiş uyumunu dinleyen seyirciler, konser sonrası sanatçıları ayakta alkışladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi konserlerine 20 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda yapılacak olan Tanini Trio Konseri ve 24 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Yeni Yıl Konseri ile devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi, Rengim Gökmen, Eskişehir, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Cuma akşamlarını renklendirmeyi sürdürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Cuma akşamlarını renklendirmeyi sürdürüyor - Son Dakika
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