Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Cuma akşamlarını renklendirmeyi sürdürüyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen bu haftaki konserde dinleyiciler, klarinet sanatçısı Orçun Civelek ve fagot sanatçısı Tahsin Arslan ile buluştu. Orkestra şefliğini Rengim Gökmen'in yaptığı konserde Fransız besteci Georges Bizet'in muhteşem eserleri seslendirildi. Senfoni Orkestrası ve konuk solistlerin seslendirdiği üflemeli çalgıların müthiş uyumunu dinleyen seyirciler, konser sonrası sanatçıları ayakta alkışladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi konserlerine 20 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda yapılacak olan Tanini Trio Konseri ve 24 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Yeni Yıl Konseri ile devam edecek.